Путинцеву атаковала мышь: теннисистка высказалась о карантине на Australian Open и показала видео тренировки из номера

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прокомментировала решение организаторов Australian Open поместить на карантин теннисистов, находившихся на борту чартерных рейсов с пассажирами, подхватившими коронавирус, сообщает корреспондент Vesti.kz.



«Я не понимаю, почему нам никто не сказал, что если один человек на борту окажется зараженным коронавирусом, то весь самолет будет изолирован. В таком случае я бы дважды подумала, прежде чем приехать сюда.



Ранее говорилось, что на карантин поместят, если заболевшим окажется один из членов команды, а не из-за случайного человека в самолете», — написала она в твиттере.



Кроме того, Путинцева проинформировала в соцсетях, что ей с трудом удалось поменять из-за мыши номер в гостинице, откуда она выложила видео тренировки, сопроводив его подписью: «Подготовка к турниру Большого шлема».