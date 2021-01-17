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17 января, источник: Vesti.kz

Путинцеву атаковала мышь: теннисистка высказалась о карантине на Australian Open и показала видео тренировки из номера

Турнир начнется 8 февраля.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прокомментировала решение организаторов Australian Open поместить на карантин теннисистов, находившихся на борту чартерных рейсов с пассажирами, подхватившими коронавирус, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Я не понимаю, почему нам никто не сказал, что если один человек на борту окажется зараженным коронавирусом, то весь самолет будет изолирован. В таком случае я бы дважды подумала, прежде чем приехать сюда.

Ранее говорилось, что на карантин поместят, если заболевшим окажется один из членов команды, а не из-за случайного человека в самолете», — написала она в твиттере.

Кроме того, Путинцева проинформировала в соцсетях, что ей с трудом удалось поменять из-за мыши номер в гостинице, откуда она выложила видео тренировки, сопроводив его подписью: «Подготовка к турниру Большого шлема».

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Напомним, что Australian Open-2021 начнется в Мельбурне 8 февраля. В турнире примут участие шесть представителей Казахстана: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Ярослава Шведова, Александр Бублик и Михаил Кукушкин. Из игроков «большой десятки» соревнования пропустят только Кики Бертенс из Нидерландов и швейцарец Роджер Федерер. Действующими победителями турнира являются американка София Кенин и серб Новак Джокович.

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