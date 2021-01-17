Путинцеву атаковала мышь: теннисистка высказалась о карантине на Australian Open и показала видео тренировки из номера
Турнир начнется 8 февраля.
Турнир начнется 8 февраля.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева прокомментировала решение организаторов Australian Open поместить на карантин теннисистов, находившихся на борту чартерных рейсов с пассажирами, подхватившими коронавирус, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Я не понимаю, почему нам никто не сказал, что если один человек на борту окажется зараженным коронавирусом, то весь самолет будет изолирован. В таком случае я бы дважды подумала, прежде чем приехать сюда.
Ранее говорилось, что на карантин поместят, если заболевшим окажется один из членов команды, а не
Кроме того, Путинцева проинформировала в соцсетях, что ей с трудом удалось поменять
Напомним, что Australian Open-2021 начнется в Мельбурне 8 февраля. В турнире примут участие шесть представителей Казахстана: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Ярослава Шведова, Александр Бублик и Михаил Кукушкин. Из игроков «большой десятки» соревнования пропустят только Кики Бертенс из Нидерландов и швейцарец Роджер Федерер. Действующими победителями турнира являются американка София Кенин и серб Новак Джокович.