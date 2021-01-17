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17 января, источник: Матч ТВ

На Australian Open увеличилось число случаев коронавируса. 47 теннисистов находятся на карантине

Организаторы Открытого чемпионата Австралии объявили о четвертом случае коронавируса.

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По информации news.com.au, последний случай COVID был выявлен у члена телевизионной команды, который прибыл рейсом из Лос-Анджелеса.

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Напомним, что ранее на рейсе, перевозившем несколько теннисистов в Мельбурн, было выявлено два положительных теста на коронавирус. 47 теннисистов были помещены на двухнедельный карантин без возможности покидать свои номера.

Как сообщает глава департамента исправительных учреждений Виктории Эмма Кассар, некоторые игроки и члены команд на карантине пытались покинуть свои номера, чтобы поговорить друг с другом.

— Для игроков есть штраф в размере до 20 000 долларов и предупреждение от полиции. Что касается тех, кто постоянно нарушает правила или не желает оставаться в своих комнатах, их могут отправить в отель, где за дверью будет стоять сотрудник полиции Виктории, — сообщила она.

В связи с новыми случаями заражения коронавирусом возникли сомнения по поводу того, смогут ли игроки вернуться к тренировкам перед началом Australian Open.

Матчи основной сетки первого в сезоне турнира «Большого шлема» пройдут с 8 по 21 февраля.

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