На Australian Open увеличилось число случаев коронавируса. 47 теннисистов находятся на карантине
Организаторы Открытого чемпионата Австралии объявили о четвертом случае коронавируса.
Организаторы Открытого чемпионата Австралии объявили о четвертом случае коронавируса.
По информации news.com.au, последний случай COVID был выявлен у члена телевизионной команды, который прибыл рейсом из
Напомним, что ранее на рейсе, перевозившем несколько теннисистов в Мельбурн, было выявлено два положительных теста на коронавирус. 47 теннисистов были помещены на двухнедельный карантин без возможности покидать свои номера.
Как сообщает глава департамента исправительных учреждений Виктории Эмма Кассар, некоторые игроки и члены команд на карантине пытались покинуть свои номера, чтобы поговорить друг с другом.
— Для игроков есть штраф в размере до 20 000 долларов и предупреждение от полиции. Что касается тех, кто постоянно нарушает правила или не желает оставаться в своих комнатах, их могут отправить в отель, где за дверью будет стоять сотрудник полиции Виктории, — сообщила она.
В связи с новыми случаями заражения коронавирусом возникли сомнения по поводу того, смогут ли игроки вернуться к тренировкам перед началом Australian Open.
Матчи основной сетки первого в сезоне турнира «Большого шлема» пройдут с 8 по 21 февраля.