Казахстанские теннисистки узнали свои места в обновленном рейтинге WTA
Они сыграют на Australian Open-2021.
Они сыграют на Australian Open-2021.
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой 19-е место. Это касается и Юлии Путинцевой, оставившей за собой 28-ю позицию. А вот Зарина Дияс потеряла одну строчку, опустившись с 80-го на 81-е место.
Напомним, что шесть представителей Казахстана сыграют на Australian Open-2021, который начнется в Мельбурне 8 февраля. В турнире примут участие Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Ярослава Шведова, Александр Бублик и Михаил Кукушкин.
Из игроков «большой десятки» соревнования пропустят только Кики Бертенс из Нидерландов и швейцарец Роджер Федерер.
Действующими победителями турнира являются американка София Кенин и серб Новак Джокович.