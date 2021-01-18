Казахстанские теннисистки узнали свои места в обновленном рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой 19-е место. Это касается и Юлии Путинцевой, оставившей за собой 28-ю позицию. А вот Зарина Дияс потеряла одну строчку, опустившись с 80-го на 81-е место.

Напомним, что шесть представителей Казахстана сыграют на Australian Open-2021, который начнется в Мельбурне 8 февраля. В турнире примут участие Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Ярослава Шведова, Александр Бублик и Михаил Кукушкин.

Из игроков «большой десятки» соревнования пропустят только Кики Бертенс из Нидерландов и швейцарец Роджер Федерер.