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09:24 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко поднялась на седьмое место в рейтинге WTA

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на седьмое место в мировом рейтинге. За все время выступлений это пока ее лучшая позиция в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В начале года, перед стартом первого в новом сезоне турнира в Абу-Даби, Арина Соболенко была десятой ракеткой планеты, а после триумфа в столице ОАЭ поднялась на три строки, имея в своем активе 4580 очков. На стыке двух сезонов она выиграла три турнира подряд, одержав победы в 15 поединках подряд. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко сейчас занимает 13-е место в рейтинге WTA, имея 3426 очков. Александра Саснович находится на 90-й позиции, набрав 838 баллов.

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Топ-10 первого в 2021 году рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) — 7255,

3. Наоми Осака (Япония) — 5780,

4. София Кенин (США) — 5760,

5. Элина Свитолина (Украина) — 5260,

6. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,

7. Арина Соболенко (Беларусь) — 4580,

8. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555,

9. Петра Квитова (Чехия) — 4516,

10. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Егор Герасимов занимает 78-е место (840 очков), белорус Илья Ивашко находится на 109-й позиции (681), Владимир Игнатик на 331-й строке (132).

Топ-10 нового рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков,

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,

3. Доминик Тим (Австрия) — 9125,

4. Даниил Медведев (Россия) — 8470,

5. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,

6. Стефанос Циципас (Греция) — 5940,

7. Александр Зверев (Германия) — 5615,

8. Андрей Рублев (Россия) — 4164,

9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3455,

10. Маттео Берреттини (Италия) — 3120.

Сейчас ведущие теннисисты планеты готовятся к первому в новом сезоне турниру серии «Большого шлема» — открытому чемпионату Австралии. Он пройдет с 8 по 21 февраля в Мельбурне.

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