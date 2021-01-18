Арина Соболенко поднялась на седьмое место в рейтинге WTA

В начале года, перед стартом первого в новом сезоне турнира в Абу-Даби, Арина Соболенко была десятой ракеткой планеты, а после триумфа в столице ОАЭ поднялась на три строки, имея в своем активе 4580 очков. На стыке двух сезонов она выиграла три турнира подряд, одержав победы в 15 поединках подряд. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко сейчас занимает 13-е место в рейтинге WTA, имея 3426 очков. Александра Саснович находится на 90-й позиции, набрав 838 баллов.
Топ-10 первого в 2021 году рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) — 7255,
3. Наоми Осака (Япония) — 5780,
4. София Кенин (США) — 5760,
5. Элина Свитолина (Украина) — 5260,
6. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,
7. Арина Соболенко (Беларусь) — 4580,
8. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555,
9. Петра Квитова (Чехия) — 4516,
10. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Егор Герасимов занимает 78-е место (840 очков), белорус Илья Ивашко находится на 109-й позиции (681), Владимир Игнатик на 331-й строке (132).
Топ-10 нового рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков,
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,
3. Доминик Тим (Австрия) — 9125,
4. Даниил Медведев (Россия) — 8470,
5. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,
6. Стефанос Циципас (Греция) — 5940,
7. Александр Зверев (Германия) — 5615,
8. Андрей Рублев (Россия) — 4164,
9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3455,
10. Маттео Берреттини (Италия) — 3120.
Сейчас ведущие теннисисты планеты готовятся к первому в новом сезоне турниру серии «Большого шлема» — открытому чемпионату Австралии. Он пройдет с 8 по 21 февраля в Мельбурне.
Во время загрузки произошла ошибка.