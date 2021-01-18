Арина Соболенко поднялась на седьмое место в рейтинге WTA

В начале года, перед стартом первого в новом сезоне турнира в Абу-Даби, Арина Соболенко была десятой ракеткой планеты, а после триумфа в столице ОАЭ поднялась на три строки, имея в своем активе 4580 очков. На стыке двух сезонов она выиграла три турнира подряд, одержав победы в 15 поединках подряд. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко сейчас занимает 13-е место в рейтинге WTA, имея 3426 очков. Александра Саснович находится на 90-й позиции, набрав 838 баллов.