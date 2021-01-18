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11:25 (мск), источник: Vesti.kz

Бублик поднялся на четыре позиции в рейтинге АТР и обновил личный рекорд

До этого казахстанец наивысшую строчку занимал в начале прошлого года.

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Источник: РИА "Новости"

Обновился рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), после чего первая ракетка Казахстана Александр Бублик установил новый личный рекорд, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бублик поднялся на 45-е место, тогда как ранее был 49-м. В феврале 2020 года он занимал наивысшую для себя 47-ю строчку.

В свою очередь Михаил Кукушкин остался на 89-й позиции, Дмитрий Попко — на 165-й.

Напомним, что шесть представителей Казахстана сыграют на Australian Open-2021, который стартует 8 февраля в Мельбурне. В турнире примут участие Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Ярослава Шведова, Александр Бублик и Михаил Кукушкин.

Из игроков «большой десятки» соревнования пропустят только Кики Бертенс из Нидерландов и швейцарец Роджер Федерер.

Действующими победителями турнира являются американка София Кенин и серб Новак Джокович.

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