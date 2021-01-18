Бублик поднялся на четыре позиции в рейтинге АТР и обновил личный рекорд
До этого казахстанец наивысшую строчку занимал в начале прошлого года.
До этого казахстанец наивысшую строчку занимал в начале прошлого года.
Обновился рейтинг Ассоциации
Бублик поднялся на 45-е место, тогда как ранее был 49-м. В феврале 2020 года он занимал наивысшую для себя 47-ю строчку.
В свою очередь Михаил Кукушкин остался на 89-й позиции, Дмитрий Попко — на 165-й.
Напомним, что шесть представителей Казахстана сыграют на Australian Open-2021, который стартует 8 февраля в Мельбурне. В турнире примут участие Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Ярослава Шведова, Александр Бублик и Михаил Кукушкин.
Из игроков «большой десятки» соревнования пропустят только Кики Бертенс из Нидерландов и швейцарец Роджер Федерер.
Действующими победителями турнира являются американка София Кенин и серб Новак Джокович.