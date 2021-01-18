Теннисистка Кудерметова поднялась на 36-е место в рейтинге WTA

На самой высокой позиции среди российских теннисисток находится Екатерина Александрова, занимающая 33-е место. Светлана Кузнецова расположилась на 37-й строчке, Анастасия Павлюченкова — на 39-й. Кудерметова заняла наивысшее место в карьере.
В первой десятке также произошли изменения. С десятого на седьмое место впервые в карьере поднялась белоруска Арина Соболенко. Бьянка Андрееску из Канады, Петра Квитова из Чехии и Кики Бертенс из Нидерландов потеряли по одной строчке в рейтинге.
Кудерметова стала финалисткой турнира в Абу-Даби, где уступила Соболенко (2:6, 2:6). 23-летняя россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира WTA в одиночном разряде. В 2019 году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.
Рейтинг WTA от 18 января:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков;.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255;.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780;.
4 (4). София Кенин (США) — 5760;.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260;.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205;.
7 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4580;.
8 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555;.
9 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4516;.
10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505;.
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775;.
36 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1680;.
37 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631;.
39 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630;.
61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1114;.
71 (72). Дарья Касаткина (Россия) — 1010;.
95 (94). Варвара Грачева (Россия) — 798.