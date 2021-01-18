Теннисистка Кудерметова поднялась на 36-е место в рейтинге WTA

На самой высокой позиции среди российских теннисисток находится Екатерина Александрова, занимающая 33-е место. Светлана Кузнецова расположилась на 37-й строчке, Анастасия Павлюченкова — на 39-й. Кудерметова заняла наивысшее место в карьере.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2b2676802d318b203fdd" data-vnd="2b2676802d318b203fdd" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2b2676802d318b203fdd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В первой десятке также произошли изменения. С десятого на седьмое место впервые в карьере поднялась белоруска Арина Соболенко. Бьянка Андрееску из Канады, Петра Квитова из Чехии и Кики Бертенс из Нидерландов потеряли по одной строчке в рейтинге.

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Кудерметова стала финалисткой турнира в Абу-Даби, где уступила Соболенко (2:6, 2:6). 23-летняя россиянка впервые в карьере вышла в финал турнира WTA в одиночном разряде. В 2019 году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема.

Рейтинг WTA от 18 января:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков;.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255;.

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780;.

4 (4). София Кенин (США) — 5760;.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260;.

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205;.

7 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4580;.

8 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555;.

9 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4516;.

10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505;.

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775;.

36 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1680;.

37 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631;.

39 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630;.

61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1114;.

71 (72). Дарья Касаткина (Россия) — 1010;.