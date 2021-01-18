Финал Кубка Дэвиса 2021 года пройдет в трех городах в течение 11 дней

«Мы осознаем, что самые успешные турниры развиваются со временем, — сказал директор финальных турниров Кубка Дэвиса Альберт Коста. — Мы уверены, что эти изменения улучшат впечатления игроков и болельщиков. Проведение соревнований в нескольких городах позволит привлечь максимально широкую аудиторию, к тому же мы сможем облегчить расписание».

Два европейских города разделят проведение финала 2021 года с Мадридом, в котором турнир должен был пройти в 2020 году. Каждый из двух новых городов примет по два групповых этапа и одному четвертьфиналу, в Мадриде пройдут два групповых этапа и два четвертьфинала, а также полуфинал и финал.

Окончательное решение о формате турнира 2021 года будет принято к марту. Правление ITF также одобрило сокращение числа финалистов турнира с 18 до 16 команд с 2022 года.