Украинская теннисистка рассказала о приступах паники из-за жесткого карантина

По словам спортсменки, днем у нее случаются приступы паники. «Было такое, что я просто сидела посреди комнаты и практически начинала плакать, потому что мне хотелось выйти на свежий воздух», — отметила теннисистка. При этом Костюк добавила, что старается занимать себя тренировками.