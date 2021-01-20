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16:38 (мск), источник: ТАСС

Джокович прокомментировал критику в его адрес за обращение к организаторам Australian Open

ТАСС, 20 января. Первая ракетка мира Новак Джокович ответил на критические высказывания в свой адрес за обращение к руководству Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Спортсмен разместил заявление в своем Twitter.

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Источник: AFP 2020

В понедельник стало известно, что Джокович направил письмо в адрес директора турнира Крэйга Тайли, в котором призвал предоставить равные карантинные условия всем прибывшим теннисистам, а также предложил внести ряд изменений с целью улучшения подготовки к старту соревнований. Данное письмо было раскритиковано премьер-министром австралийского штата Виктория (в нем расположен Мельбурн) Дэниэлом Эндрюсом, некоторыми спортсменами и австралийскими СМИ.

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«В свете критики моего недавнего письма Крэйгу Тайли я бы хотел кое-что прояснить. Мои благие намерения в отношении коллег были трактованы как эгоизм и неблагодарность. Это очень далеко от правды», — написал Джокович.

«Я использовал в письме возможность обсудить улучшение условий для игроков, попавших в полный локдаун в Мельбурне. Там были предложения и идеи, полученные от других игроков в нашем чате, ведь нет ничего плохого в том, чтобы попытаться помочь. Я осознавал, что шансы на реализацию малы, точно так же из-за строгих правительственных ограничений был отвергнут мой запрос на то, чтобы я проходил карантин не в Аделаиде, а в Мельбурне со своей командой», — сообщил теннисист.

Серб расстроен тем, что высказанные им от лица игроков предложения и пожелания были восприняты как неблагодарность. «В медиа возникло впечатление, что все игроки, включая меня, — неблагодарные, слабые эгоисты из-за того, что испытывают неприятные ощущения, находясь в изоляции. Мне очень жаль, что все пришло к этому, потому что я знаю, как многие благодарны. Мы все прибыли в Австралию соревноваться, и не иметь возможности тренироваться и готовиться к турниру очень непросто. Однако никто из нас не ставил под сомнение необходимость 14-дневного карантина, несмотря на то, что пишут СМИ», — добавил он.

Первый в сезоне турнир серии Большого шлема пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

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