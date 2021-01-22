Сборная России на групповом этапе Кубка ATP сыграет с командами Аргентины и Японии
ТАСС, 22 января. Сборная России на групповом этапе командного турнира Ассоциации
ТАСС, 22 января. Сборная России на групповом этапе командного турнира Ассоциации
Команды будут представлять группу D. Состав других групп выглядит следующим образом: группа A — Сербия, Германия, Канада; группа В — Испания, Греция, Австралия; группа С — Австрия, Италия, Франция.
Кубок ATP пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля, в нем примут участие 12 команд. В состав сборной России вошли Даниил Медведев (четвертое место в мировом рейтинге ATP), Андрей Рублев (8), Аслан Карацев (112) и Евгений Донской (122, капитан). Команду Аргентины представят Диего Шварцман (9, капитан), Гидо Пелья (44), Орасио Себальос (третье место в парном рейтинге ATP) и Максимо Гонсалес (44-е место в парном рейтинге ATP). За сборную Японию на турнире выступят Кей Нисикори (41), Ёсихито Нисиока (57), Бен Маклахлан (47-е место в парном рейтинге ATP) и Тосихидэ Мацуи (803), капитаном команды будет тренер Нисикори белорус Максим Мирный.
Кубок ATP пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля, в нем примут участие 12 команд. Победители своих групп выходят в полуфинал.
Изначально ATP Cup был запланирован на