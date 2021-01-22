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10:53 (мск), источник: ТАСС

Сборная России на групповом этапе Кубка ATP сыграет с командами Аргентины и Японии

ТАСС, 22 января. Сборная России на групповом этапе командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (Кубок ATP) сыграет с командами Аргентины и Японии. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: Reuters

Команды будут представлять группу D. Состав других групп выглядит следующим образом: группа A — Сербия, Германия, Канада; группа В — Испания, Греция, Австралия; группа С — Австрия, Италия, Франция.

Кубок ATP пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля, в нем примут участие 12 команд. В состав сборной России вошли Даниил Медведев (четвертое место в мировом рейтинге ATP), Андрей Рублев (8), Аслан Карацев (112) и Евгений Донской (122, капитан). Команду Аргентины представят Диего Шварцман (9, капитан), Гидо Пелья (44), Орасио Себальос (третье место в парном рейтинге ATP) и Максимо Гонсалес (44-е место в парном рейтинге ATP). За сборную Японию на турнире выступят Кей Нисикори (41), Ёсихито Нисиока (57), Бен Маклахлан (47-е место в парном рейтинге ATP) и Тосихидэ Мацуи (803), капитаном команды будет тренер Нисикори белорус Максим Мирный.

Кубок ATP пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля, в нем примут участие 12 команд. Победители своих групп выходят в полуфинал.

Изначально ATP Cup был запланирован на 1—10 января с участием 24 команд, однако формат и время проведения были изменены из-за пандемии коронавируса. Начало первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии — запланировано на 8 февраля.

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