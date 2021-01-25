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25 января, источник: Чемпионат.com

«Вижу их в своей маме». Чемпионка US Open потеряла за месяц сразу трёх членов семьи

Американская теннисистка Слоан Стивенс переживает трагедию в одиночестве, находясь на жёстком карантине в Мельбурне.

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Источник: instagram.com/sloanestephens

Пандемия коронавируса затронула людей по всему миру. Спортсмены здесь не исключение. Американская теннисистка Слоан Стивенс за месяц трагически потеряла сразу трёх членов семьи. Сначала от вируса умерла тётя, потом — бабушка, а затем не выдержало сердце и дедушки чемпионки US Open — 2017. Семейную драму Слоан вынуждена переживать в одиночестве, поскольку находится в Мельбурне на жёстком карантине перед Australian Open — 2021.

Перед самым отлётом в Австралию для участия в первом в сезоне турнире «Большого шлема» американка Слоан Стивенс пережила ужасную семейную драму. За несколько дней она похоронила тётю, а потом и бабушку, которые скончались от последствий коронавируса. «Моя душевная боль бесконечно глубока… Недавно мы похоронили мою тётю, а спустя несколько недель и бабушку. Коронавирус забрал тётю Анну на следующий день после Рождества, а бабушку — через 10 дней после Нового года. Они обе помогли мне стать той женщиной, которой я являюсь, дали мне силы и веру, благодаря которым я держусь, начиная этот год без них», — написала в своём «Инстаграме» Слоан перед самым отлётом из США на Зелёный континент.

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Бабушку Слоан Стивенс звали Глория Смит, и она не дожила всего пару месяцев до своего 90-летия. Как отметила теннисистка в своём сообщении, она многому её научила: «Бабушка показала мне, насколько сильными мы можем быть, как благодарность ведёт тебя вперёд, а доброта всегда побеждает. Мы чествуем твою прекрасную душу, широкую улыбку, открытое сердце… Тётя научила меня никогда не мириться с отказом, бороться за всё, о чём я мечтаю, подниматься после падений, и самое главное — любить себя. Бабушка и тётя Анна, я знаю, что услышу ваши голоса, когда сяду помолиться. Вы всегда со мной. Я люблю вас. Покойтесь с миром». На этот крик души Слоан откликнулись фанаты и сами теннисисты. Более 20 тысяч «сердечек» оставили пользователи «инстаграма» под этим сообщением. В комментариях отметились Энди Маррей, Эжени Бушар, Ализе Корне, Мэдисон Кис и другие.

К несчастью для Стивенс, она оказалась на том самом рейсе из Лос-Анджелеса, на борту которого летел заражённый пассажир. Всех, кто был в этом полёте, в итоге посадили на жёсткий 14-дневный карантин в Мельбурне без возможности выходить из номера и тренироваться на корте. В этих условиях американская теннисистка была вынуждена переживать семейную трагедию в одиночестве в комнате отеля, общаясь с близкими и друзьями только по телефону и интернету.

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Едва Слоан приехала в Австралию и стала обживаться на карантине, как её оглушила ещё одна страшная весть: умер любимый дедушка — доктор Ноэль Смит. «Мой дедушка отправился к богу и любви все своей жизни. Через неделю после смерти бабушки. Её потеря была слишком тяжёлой для его сердца. Мой дедушка был самым добродушным. Мне всегда будет его не хватать. Я могут только надеяться подарить столько любви и счастья, как он. Он и есть определение любви, доброты, великодушия и истинный пример семьянина», — написала Слоан Стивенс в своём «Инстаграме».

Ноэль и Глория Смит прожили вместе 56 лет и все эти годы были поддержкой и опорой для детей и внуков. Слоан разместила видео из кулуаров US Open-2017, где она стоит вместе с мамой Сибил, обнимает свой трофей и разговаривает по телефону с дедушкой. «Я горжусь тобой, ты исполнила свою мечту», — говорит ей дедушка, а Слоан плаче.

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«Я сегодня смотрела то видео из Нью-Йорка примерно 100 раз, — прокомментировала свой пост теннисистка. — Я всегда хотела, чтобы бабушка и дедушка мной гордились. Больше всего я горжусь тем, что они увидели, как мои теннисные мечты сбылись. Я благодарна за время, проведённое вместе. Вижу их в своей маме. Об их великой любви будут слагать истории. Покойтесь с миром».

Слоан выиграла за карьеру 6 титулов, главный из которых — US Open-2017, была финалисткой «Ролан Гаррос» — 2018 и третьей ракеткой мира.

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