Тарпищев назвал проблему договорных матчей глобальной для тенниса

В среду стало известно о пожизненной дисквалификации российских теннисисток Софии Дмитриевой и Алии Мердеевой. Они признаны виновными в участии в двух подставных матчах в парном разряде, Дмитриева также обвиняется в отказе сотрудничать со следствием.

«Международная теннисная организация борется с договорными матчами очень сурово, и такое наказание они получили за то, что отказались сотрудничать с теми, кто расследует такие матчи, — заявил Тарпищев. — Проблема эта существует глобально в теннисе, а не только у нас. Итальянцы, аргентинцы, много кто еще были дисквалифицированы, не мы первые и не мы последние. А жесткое наказание не за участие в договорных матчах, а за отказ сотрудничать».