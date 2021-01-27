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19:24 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев назвал проблему договорных матчей глобальной для тенниса

В среду стало известно о пожизненной дисквалификации россиянок Софии Дмитриевой и Алии Мердеевой.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проблема договорных матчей в теннисе существует не только в России и является глобальной. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В среду стало известно о пожизненной дисквалификации российских теннисисток Софии Дмитриевой и Алии Мердеевой. Они признаны виновными в участии в двух подставных матчах в парном разряде, Дмитриева также обвиняется в отказе сотрудничать со следствием.

«Международная теннисная организация борется с договорными матчами очень сурово, и такое наказание они получили за то, что отказались сотрудничать с теми, кто расследует такие матчи, — заявил Тарпищев. — Проблема эта существует глобально в теннисе, а не только у нас. Итальянцы, аргентинцы, много кто еще были дисквалифицированы, не мы первые и не мы последние. А жесткое наказание не за участие в договорных матчах, а за отказ сотрудничать».

26-летняя Дмитриева занимает 900-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, наивысшую позицию она занимала в 2017 году (644). 23-летняя Мердеева находится на 982-й позиции рейтинга.

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