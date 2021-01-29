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29 января, источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вышла в ½ финала турнира в США

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова и сербка Йована Якшич вышли в полуфинал парного разряда турнира ITF W60 в американском Роме с призовым фондом $60 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В первом раунде белорусско-сербский тандем взял верх над американской парой Хейли Баптист / Мария Матеас — 7:6 (7:5), 7:5, а в четвертьфинале обыграл еще один американский дуэт Франческа ди Лоренцо / Мария Санчес — 7:6 (7:4), 6:4.

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В игре за выход в финал соперницами Ольги Говорцовой и Йованы Якшич будут американки Кэтрин Гаррисон и София Уиттл.

На старте одиночного разряда Ольга Говорцова (134-й номер мирового рейтинга) обыграла в трехсетовом поединке американку Катрину Скотт (450) — 4:6, 6:3, 6:4, а в 1/8 финала уступила еще одной американской теннисистке Эмине Бектас (421) — 6:3, 6:7 (6:8), 1:6.

Соревнования в Роме завершатся 31 января.

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