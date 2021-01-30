Говорцова и Якшич вышли в финал теннисного турнира в США

На этих соревнованиях белорусско-сербский тандем поочередно взял верх над американскими дуэтами Хейли Баптист / Мария Матеас — 7:6 (7:5), 7:5, Франческа ди Лоренцо / Мария Санчес — 7:6 (7:4), 6:4 и Кэтрин Гаррисон / София Уиттл — 6:2, 2:6, 12:10. В финальном матче их соперником будет американо-британская пара Эмина Бектас / Тара Мур.