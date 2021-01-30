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30 января, источник: БЕЛТА

Говорцова и Якшич вышли в финал теннисного турнира в США

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова и сербка Йована Якшич пробились в финал парного разряда турнира ITF W60 в американском Роме с призовым фондом $60 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

На этих соревнованиях белорусско-сербский тандем поочередно взял верх над американскими дуэтами Хейли Баптист / Мария Матеас — 7:6 (7:5), 7:5, Франческа ди Лоренцо / Мария Санчес — 7:6 (7:4), 6:4 и Кэтрин Гаррисон / София Уиттл — 6:2, 2:6, 12:10. В финальном матче их соперником будет американо-британская пара Эмина Бектас / Тара Мур.

На старте одиночного разряда Ольга Говорцова (134-й номер мирового рейтинга) обыграла в трехсетовом поединке американку Катрину Скотт (450) — 4:6, 6:3, 6:4, а в 1/8 финала уступила еще одной американской теннисистке Эмине Бектас (421) — 6:3, 6:7 (6:8), 1:6.

Соревнования в Роме завершатся 31 января.

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