$ 37 млн — не предел! Самая богатая спортсменка мира заработает ещё больше?
Японская теннисистка Наоми Осака только за первый месяц года подписала 4 новых контракта и пошла на ещё один рекорд.
Японская теннисистка Наоми Осака только за первый месяц года подписала 4 новых контракта и пошла на ещё один рекорд.
Накануне Australian Open трёхкратная чемпионка «Большого шлема» Наоми Осака заключила сразу четыре новых контракта, которые должны помочь ей обновить собственный рекорд. В прошлом году японка стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира в истории, заработав $ 37,4 млн.
Теннисный сезон для игроков начинается с подготовки к Australian Open — первом в году турниру «Большого шлема». Но в этот раз старт соревнования был отодвинут на три недели — до 8 февраля, и у экс первой ракетки мира Наоми Осаки появилось время заняться увеличением и без того огромного состояния. Японская теннисистка за январь заключила сразу четыре коммерческих контракта.
Чемпионка трёх турниров «Большого шлема» стала амбассадором знаменитого бренда Louis Vuitton. «Помимо тенниса, моя самая сокровенная страсть — это мода; и нет бренда более знакового, чем Louis Vuitton», — написала Осака в «инстаграме». Кроме того, Наоми рассказала подписчикам в соцсетях, что впервые приобрела вещь этого бренда в 16 лет. Это была сумка, которую она подарила маме. С тех пор это стало традицией в их семье. В свою очередь, в заявлении компании отмечается, что Наоми — исключительная женщина: «Она представляет своё поколение, а также является для многих образцом для подражания. Её карьера и убеждения вдохновляют нас на сотрудничество».
Вслед за модным брендом в число спонсоров японской теннисистки попал и часовой. Компания Tag Heuer давно сотрудничает с представителями тенниса. Среди её амбассадоров — Петра Квитова, Денис Шаповалов, Алекс де Минор, Феликс
А вот для компании Work Day Наоми Осака стала первым представителем тенниса, с которым был заключен спонсорский контракт. Эта американская фирма по производству программного обеспечения для управления финансами и персоналом раньше не привлекала теннисистов. Логотип Work Day уже появился на одежде Наоми во время показательного турнира в Аделаиде.
Кстати, сотрудничество с фирмой, которая работает на бизнес, неслучайно для 23-летней Осаки. Она сама, несмотря на молодость, уже является опытным инвестором. Последний контракт, который Наоми заключила в январе, связан с её инвестициями в женский футбольный клуб. Теннисистка стала совладелицей команды «Норт Каролина Кураж». Клуб основан в 2017 году. И сейчас это действующий чемпион женской национальной футбольной лиги (NWSL).
«Я размышляла о том, как много в меня вложили женщины, пока я росла. Благодаря этому я стала той, кем являюсь, и не знаю, какой бы была моя жизнь без них. На протяжении всей карьеры меня поддерживали другие спортсменки. Очень рада, что смогу продолжать бороться за расширение прав и возможностей женщин. Возможно, теперь мне стоит подтянуть футбольные навыки», — написала Осака в своём сообщении о том, что стала совладелицей женского футбольного клуба.
Напомним, что в прошлом году, по данным Forbes, Наоми Осака установила мировой рекорд женского спорта, заработав $ 37,4 млн за 12 месяцев (с июня 2019 года по июнь 2020-го), став самой высокооплачиваемой спортсменкой мира в истории. При этом сумма призовых, которые она заработала на корте, составил $ 3,4 млн, а на контрактах — $ 34 млн. До этого рекорд принадлежал Марии Шараповой ($ 29,7 млн). Благодаря спортивным успехам, на японку обрушились многомиллионные контракты. А учитывая происхождение теннисистки — её отец родом с Гаити, а мать японка, — самые разные международные фирмы стали выстраиваться к ней в очередь с целью сотрудничества. Олимпиада, которая должна была пройти в Токио в 2020 году, помогла получить контракты с такими олимпийскими спонсорами как Procter & Gamble, All Nippon Airways и Nissin Foods.
До 2019 года Наоми выступала в экипировке Adidas, но затем стала лицом Nike, получив от компании более $10 млн. Причём это партнёрство рассчитано как минимум до 2025 года. На данный момент Наоми сотрудничает почти с 20 брендами. Среди них такие известные торговые марки как Nissan Motor, Shiseido (косметика), Yonex (спортивный инвентарь), MasterCard, BodyArmor (спортивный напиток), Hyperice (оборудование для реабилитации) и другие.
Возраст, спортивные успехи, происхождение — это далеко не все причины, почему крупнейшие фирмы мечтают заключить контракт именно с Осакой. В 2020-м японка была признана спортивной личностью года, по версии Sports Illustrated. Эксперты оценили решительность Наоми, которая снялась с полуфинала турнира в Цинциннати/Нью-Йорке в знак протеста против расизма. Организаторы были вынуждены поддержать теннисистку и перенести все матчи на сутки. Кроме того, на US Open Осака выступала в масках, посвящённых жертвам насилия.
Здесь следует отметить, что самая богатая спортсменка мира очень быстро поняла, что «деньги должны работать», тем более что век теннисистки
Новые контракты, подписанные Осакой, должны помочь ей заработать ещё больше денег, чем год назад. Так что $ 37,4 млн, которые она получила по данным Forbes, — это не предел. Вполне возможно, что по итогам новых 12 месяцев Наоми обновит свой мировой рекорд.
Даниил Сальников