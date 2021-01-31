Потапова и Касаткина вышли во второй круг теннисного турнира в Мельбурне

В следующем круге Потапова встретится со второй ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии. Потапова занимает 101-е место в рейтинге WTA, на ее счету один титул на турнире Международной федерации тенниса (ITF).

В другом матче Дарья Касаткина победила Михаэлу Бузарнеску из Румынии со счетом 6:1, 6:1. В следующем круге 23-летняя россиянка встретится с победительницей матча Маргарита Гаспарян (Россия) — Полона Херцог (Словения). Касаткина занимает 71-е место в рейтинге WTA, на ее счету два титула WTA и семь титулов ITF.