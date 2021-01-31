Гаспарян проиграла в первом раунде турнира в Мельбурне
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян проиграла представительнице Словении Полоне Херцог в матче первого круга турнира Gippsland Trophy в Мельбурне (Австралия) со счетом 1:2 (6:2, 3:6, 3:6).
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян проиграла представительнице Словении Полоне Херцог в матче первого круга турнира Gippsland Trophy в Мельбурне (Австралия) со счетом 1:2 (6:2, 3:6, 3:6).
Встреча длилась 1 час 52 минуты. Российская теннисистка сделала 2 эйса и допустила 6 двойных ошибок. Во втором круге турнира Херцог сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, обыгравшей 32-летнюю представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску.
Ранее российская теннисистка Варвара Грачёва обыграла австралийку Лизетт Кабреру в матче первого раунда турнира Yarra Valley Classic со счетом 2:1 (2:6, 6:4, 6:2).
Также 19-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 101-е место в рейтинге WTA, в 1-м круге турнира в двух сетах обыграла 18-летнюю представительницу США Уитни Осуйве — 6:3, 6:0.