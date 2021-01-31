Саснович вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Мельбурне

Минувшей ночью белоруска, занимающая 90-е место в мировом рейтинге, в матче 1/32 финала обыграла украинку Лесю Цуренко, у которой 146-я позиция, — 3:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. Во втором раунде Александра Саснович сыграет с победительницей поединка между румынкой Ириной Бегу (79-й номер рейтинга WTA) и китаянкой Чжэн Сайсай (42).