Калинская проиграла Бултер на старте турнира в Мельбурне
Российская теннисистка Анна Калинская завершила участие в турнире в Мельбурне.
Российская теннисистка Анна Калинская завершила участие в турнире в Мельбурне.
В рамках первого круга турнира она встретилась с представительницей Великобритании Кэйти Бултер. Матч завершился уверенной победой британки со счётом 6:1, 6:3.
Соперницы провели на площадке 57 минут. За это время Анна Калинская совершила 1 эйс и допустила одну двойную ошибку. Британская теннисистка в свою очередь сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 из 5
Во втором круге турнира в Мельбурне Кэйти Бултер встретится с победителем пары Кори Гауфф — Хиль Белен Тайхман, чей матч также состоится сегодня, 1 февраля.
Турнир Мельбурн-2 проходит с 31 января по 6 февраля. Призовой фонд составляет $ 447,6 тыс.