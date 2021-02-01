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08:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Калинская проиграла Бултер на старте турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Анна Калинская завершила участие в турнире в Мельбурне.

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Источник: РИА "Новости"

В рамках первого круга турнира она встретилась с представительницей Великобритании Кэйти Бултер. Матч завершился уверенной победой британки со счётом 6:1, 6:3.

Соперницы провели на площадке 57 минут. За это время Анна Калинская совершила 1 эйс и допустила одну двойную ошибку. Британская теннисистка в свою очередь сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Мельбурне Кэйти Бултер встретится с победителем пары Кори Гауфф — Хиль Белен Тайхман, чей матч также состоится сегодня, 1 февраля.

Турнир Мельбурн-2 проходит с 31 января по 6 февраля. Призовой фонд составляет $ 447,6 тыс.

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