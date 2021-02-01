Калинская проиграла Бултер на старте турнира в Мельбурне

В рамках первого круга турнира она встретилась с представительницей Великобритании Кэйти Бултер. Матч завершился уверенной победой британки со счётом 6:1, 6:3.

Соперницы провели на площадке 57 минут. За это время Анна Калинская совершила 1 эйс и допустила одну двойную ошибку. Британская теннисистка в свою очередь сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.