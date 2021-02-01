Павлюченкова и Звонарева вышли во второй круг теннисного турнира в Мельбурне

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу 29-летней россиянки.

В следующем круге Павлюченкова, посеянная на турнире под 11-м номером, встретится с латвийкой Анастасией Севастовой (54-е место в рейтинге WTA). Дои не имела номера посева на турнире.

Павлюченкова занимает 39-е место в рейтинге WTA, в ее активе 12 титулов под эгидой организации.

Она шесть раз доходила до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема. 29-летняя Дои занимает 84-е место в рейтинге, на ее счету один титул WTA. Высшим достижением японки на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2016 году.

В другом матче россиянка Вера Звонарева обыграла чешку Кристину Плишкову со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. Следующей соперницей 36-летней теннисистки станет китаянка Чжан Шуай, посеянная на турнире под 10-м номером.

Соревнования в Мельбурне завершатся 6 февраля, призовой фонд составляет $565,53 тыс.