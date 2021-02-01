12 эйсов помогли Александровой обыграть Шмидлову на турнире в Мельбурне

33-я ракетка мира обыграла представительницу Словении Анну Шмидлову. Их встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 56 минут. Александрова выполнила 12 эйсов и допустила 6 двойных ошибок. Также россиянка реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. 136-я ракетка мира Шмидлова 1 раз подала навылет и допустила 2 двойные ошибки. Она реализовала 4 брейк-пойнта из 9.