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1 февраля, источник: Чемпионат.com

12 эйсов помогли Александровой обыграть Шмидлову на турнире в Мельбурне

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг турнира «Мельбурн-2», который проходит в Австралии.

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Источник: РИА "Новости"

33-я ракетка мира обыграла представительницу Словении Анну Шмидлову. Их встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 56 минут. Александрова выполнила 12 эйсов и допустила 6 двойных ошибок. Также россиянка реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. 136-я ракетка мира Шмидлова 1 раз подала навылет и допустила 2 двойные ошибки. Она реализовала 4 брейк-пойнта из 9.

Соперницей Александровой в третьем круге турнира станет победитель матча Кая Юван (Словения) — Ига Свёнтек (Польша).

Призовой фонд турнира составляет более $ 440 тыс. Соревнования завершатся 6 февраля.

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