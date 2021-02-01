12 эйсов помогли Александровой обыграть Шмидлову на турнире в Мельбурне
Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг турнира «Мельбурн-2», который проходит в Австралии.
Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в третий круг турнира «Мельбурн-2», который проходит в Австралии.
33-я ракетка мира обыграла представительницу Словении Анну Шмидлову. Их встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.
Матч продолжался 1 час и 56 минут. Александрова выполнила 12 эйсов и допустила 6 двойных ошибок. Также россиянка реализовала 6
Соперницей Александровой в третьем круге турнира станет победитель матча Кая Юван (Словения) — Ига Свёнтек (Польша).
Призовой фонд турнира составляет более $ 440 тыс. Соревнования завершатся 6 февраля.