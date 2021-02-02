Соболенко проиграла в 1/16 финала теннисного турнира в Мельбурне

Минувшей ночью седьмая ракетка мира в 1/16 финала уступила в трехсетовом поединке эстонской теннисистке Кайе Канепи, занимающей 94-е место в рейтинге WTA — 1:6, 6:2, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

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Еще одна белоруска Александра Саснович (90-й номер мирового рейтинга) в матче 1/16 финала встречается с румынкой Ириной Бегу (79). В первом раунде Саснович выиграла у украинки Леси Цуренко (148) — 3:6, 6:4, 6:4.

На старте парного разряда турнира Yarra Valley Classic Александра Саснович и украинка Марта Костюк сыграют с американским дуэтом Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула.