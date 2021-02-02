Павлюченкова вышла в третий круг теннисного турнира в Мельбурне

В следующем круге Павлюченкова, посеянная на турнире под 11-м номером, встретится с победительницей матча между испанкой Гарбинье Мугурусой и бельгийкой Алисон ван Эйтванк. Севастова не имела номера посева на турнире.

Павлюченкова занимает 39-е место в рейтинге WTA, в ее активе 12 титулов под эгидой организации. Она шесть раз доходила до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема. 30-летняя Севастова занимает 54-е место в рейтинге, на ее счету четыре титула WTA. Высшим достижением латвийки на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2016 году.