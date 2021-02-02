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12:03 (мск), источник: ТАСС

Павлюченкова вышла в третий круг теннисного турнира в Мельбурне

ТАСС, 2 февраля. Россиянка Анастасия Павлюченкова победила Анастасию Севастову из Латвии во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне.

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 пользу 29-летней россиянки.

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В следующем круге Павлюченкова, посеянная на турнире под 11-м номером, встретится с победительницей матча между испанкой Гарбинье Мугурусой и бельгийкой Алисон ван Эйтванк. Севастова не имела номера посева на турнире.

Павлюченкова занимает 39-е место в рейтинге WTA, в ее активе 12 титулов под эгидой организации. Она шесть раз доходила до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема. 30-летняя Севастова занимает 54-е место в рейтинге, на ее счету четыре титула WTA. Высшим достижением латвийки на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2016 году.

Соревнования в Мельбурне завершатся 6 февраля, призовой фонд составляет $565,53 тыс.

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