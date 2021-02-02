Михаил Кукушкин сделал камбэк на турнире в Мельбурне и вышел на Стэна Вавринку

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин вышел во второй круг турнира категории ATP 250 Murray River Open, проходящего в австралийском Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На старте Кукушкин встречался с 81-й ракеткой мира аргентинцем Хуаном Лондеро. Уступив первую партию со счетом 4:6, казахстанец выиграл две следующие — 7:5, 6:2. Теннисисты провели на корте два часа и 20 минут.