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12:14 (мск), источник: Vesti.kz

Михаил Кукушкин сделал камбэк на турнире в Мельбурне и вышел на Стэна Вавринку

Казахстанец вышел во второй круг.

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Представитель Казахстана Михаил Кукушкин вышел во второй круг турнира категории ATP 250 Murray River Open, проходящего в австралийском Мельбурне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На старте Кукушкин встречался с 81-й ракеткой мира аргентинцем Хуаном Лондеро. Уступив первую партию со счетом 4:6, казахстанец выиграл две следующие — 7:5, 6:2. Теннисисты провели на корте два часа и 20 минут.

За выход в третий круг Murray River Open Кукушкин сыграет с первым сеяным, 18-й ракеткой мира швейцарцем Стэном Вавринкой.

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