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12:20 (мск), источник: ТАСС

Надаль пропустит первый матч на Кубке АТР из-за боли в спине

ТАСС, 2 февраля. Испанец Рафаэль Надаль принял решение пропустить первый матч на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник сборная Испании сыграет с командой Австралии. Надаля заменит Пабло Карреньо Буста, он сыграет с Джоном Миллманом.

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«Мы вместе со сборной и моей командой приняли решение не играть сегодня первый матч Кубка АТР, так как у меня болит поясница. Надеюсь, в четверг я буду чувствовать себя лучше», — написал Надаль.

Кубок ATP проходит в Мельбурне с 2 по 6 февраля, в нем принимают участие 12 команд.

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