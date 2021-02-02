Надаль пропустит первый матч на Кубке АТР из-за боли в спине

Во вторник сборная Испании сыграет с командой Австралии. Надаля заменит Пабло Карреньо Буста, он сыграет с Джоном Миллманом.

«Мы вместе со сборной и моей командой приняли решение не играть сегодня первый матч Кубка АТР, так как у меня болит поясница. Надеюсь, в четверг я буду чувствовать себя лучше», — написал Надаль.