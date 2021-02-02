Надаль пропустит первый матч на Кубке АТР из-за боли в спине
ТАСС, 2 февраля. Испанец Рафаэль Надаль принял решение пропустить первый матч на Кубке Ассоциации
ТАСС, 2 февраля. Испанец Рафаэль Надаль принял решение пропустить первый матч на Кубке Ассоциации
Во вторник сборная Испании сыграет с командой Австралии. Надаля заменит Пабло Карреньо Буста, он сыграет с Джоном Миллманом.
«Мы вместе со сборной и моей командой приняли решение не играть сегодня первый матч Кубка АТР, так как у меня болит поясница. Надеюсь, в четверг я буду чувствовать себя лучше», — написал Надаль.
Кубок ATP проходит в Мельбурне с 2 по 6 февраля, в нем принимают участие 12 команд.