Теннисистка Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Мельбурне

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 23-летней россиянки. Херцог была посеяна на турнире под 15-м номером. В третьем круге Касаткина встретится с Кайей Канепи из Эстонии.

Касаткина является 71-й ракеткой мира, на ее счету два титула WTA. Она дважды доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема.

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Херцог 30 лет, она располагается на 49-й строчке рейтинга WTA с тремя титулами в активе. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг соревнований.