Федерер назвал дату возвращения на корт после более годичного отсутствия из-за травмы

«Я долго думал, когда и куда вернуться. Возвращение на Открытом чемпионате Австралии было бы слишком ранним из-за моего колена, — сказал Федерер. — Это больно, ведь это одно из тех мест, где я больше всего люблю играть. У решения в пользу Дохи была еще одна причина, помимо колена: я хотел вернуться на меньший турнир, чтобы весь фокус не был бы на мне, и где стресс был бы немного меньше».