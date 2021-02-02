Федерер назвал дату возвращения на корт после более годичного отсутствия из-за травмы
ТАСС, 2 февраля. Швейцарский теннисист Роджер Федерер выступит в марте на турнире в катарской Дохе. Комментарий спортсмена приводит вещательная компания SRF.
ТАСС, 2 февраля. Швейцарский теннисист Роджер Федерер выступит в марте на турнире в катарской Дохе. Комментарий спортсмена приводит вещательная компания SRF.
Последний раз Федерер играл в январе 2020 года на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), где уступил в полуфинале будущему победителю сербу Новаку Джоковичу. Тогда он получил травму колена и
«Я долго думал, когда и куда вернуться. Возвращение на Открытом чемпионате Австралии было бы слишком ранним
Турнир в Дохе пройдет
Федереру 39 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации