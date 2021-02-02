Россияне повели в счете в первом матче Кубка АТР против аргентинцев

23-летний Рублев одержал победу со счетом 6:1, 6:2. Рублев занимает восьмую строчку рейтинга АТР, Пелья — 44-ю.

Российская команда повела в матче со счетом 1−0. Во второй встрече Даниил Медведев встретится с Диего Шварцманом. Также в группе D выступает сборная Японии, с которой россияне сыграют в среду.

Ранее в матче группы А сборная Сербии победила команду Канады (2−1), в группе С итальянцы переиграли австрийцев (2−1).