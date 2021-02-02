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17Загитова и Медведева в одном кадре
16:20 (мск), источник: ТАСС

Россияне повели в счете в первом матче Кубка АТР против аргентинцев

ТАСС, 2 февраля. Россиянин Андрей Рублев обыграл аргентинца Гвидо Пелью в первой встрече матча первого тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования проходят в Австралии.

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Источник: РИА "Новости"

23-летний Рублев одержал победу со счетом 6:1, 6:2. Рублев занимает восьмую строчку рейтинга АТР, Пелья — 44-ю.

Российская команда повела в матче со счетом 1−0. Во второй встрече Даниил Медведев встретится с Диего Шварцманом. Также в группе D выступает сборная Японии, с которой россияне сыграют в среду.

Ранее в матче группы А сборная Сербии победила команду Канады (2−1), в группе С итальянцы переиграли австрийцев (2−1).

Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам. В текущем розыгрыше принимают участие 12 команд, разделенные на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Турнир завершится 6 февраля.

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