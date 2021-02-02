Рублев заявил, что благодаря победам стал выглядеть увереннее на корте

«Я очень много трудился, за пределами корта было много стресса, но я много что поправил, много над над чем работал, и в итоге все сложилось достаточно хорошо. К тому же я хорошо работал, стал лучше играть, стал увереннее, начал выигрывать матчи, турниры, и вот я здесь — на Кубке АТР», — сказал Рублев.