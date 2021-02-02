Саснович и Костюк вышли в 1/8 финала парного разряда турнира в Мельбурне

До этого Александра Саснович (90-й номер рейтинга WTA) не смогла пробиться в третий раунд одиночного разряда турнира Gippsland Trophy, уступив румынской теннисистке Ирине Бегу (79) — 7:5, 4:6, 4:6. В первом раунде Александра Саснович выиграла у украинки Леси Цуренко (148) — 3:6, 6:4, 6:4. Также завершила выступление на этих соревнованиях седьмая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко, проигравшая в 1/16 финала эстонке Кайе Канепи (94) — 1:6, 6:2, 1:6.