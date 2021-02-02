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14:10 (мск), источник: БЕЛТА

Саснович и Костюк вышли в 1/8 финала парного разряда турнира в Мельбурне

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович и украинская теннисистка Марта Костюк победили на старте парного разряда турнира Yarra Valley Classic в австралийском Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В матче 1/16 финала белорусско-украинский тандем в упорной борьбе переиграл американский дуэт Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула — 6:2, 3:6, 10:8.

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До этого Александра Саснович (90-й номер рейтинга WTA) не смогла пробиться в третий раунд одиночного разряда турнира Gippsland Trophy, уступив румынской теннисистке Ирине Бегу (79) — 7:5, 4:6, 4:6. В первом раунде Александра Саснович выиграла у украинки Леси Цуренко (148) — 3:6, 6:4, 6:4. Также завершила выступление на этих соревнованиях седьмая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко, проигравшая в 1/16 финала эстонке Кайе Канепи (94) — 1:6, 6:2, 1:6.

На мужском турнире Murrey River Open Егор Герасимов (78) в поединке первого раунда победил в двух партиях южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса (90) — 6:3, 7:5. Завтра в 1/16 финала белорус встретится с венгром Мартоном Фучовичем (55).

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