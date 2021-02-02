Сборная России обыграла аргентинцев в стартовом матче Кубка АТР
ТАСС, 2 февраля. Сборная России выиграла у команды Аргентины в матче первого тура группового этапа Кубка Ассоциации
ТАСС, 2 февраля. Сборная России выиграла у команды Аргентины в матче первого тура группового этапа Кубка Ассоциации
Во второй встрече Даниил Медведев победил Диего Шварцмана со счетом 7:5, 6:3. Медведев является четвертой ракеткой мира, Шварцман — девятой. В первой встрече Андрей Рублев победил Гвидо Пелью — 6:1, 6:2.
Сборная России обеспечила победу в матче, позже во вторник в парной встрече Арсен Карацев и Рублев сыграют с Орасио Себалльосом и Максимо Гонсалесом. Также в группе D выступает сборная Японии, с которой россияне сыграют в среду.
Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам. В текущем розыгрыше принимают участие 12 команд, разделенные на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Турнир завершится 6 февраля.