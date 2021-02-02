Россияне проиграли аргентинцам во встрече парного разряда на Кубке ATP

Ранее сборная России гарантировала себе победу над командой Аргентины, итоговый счет встречи стал 2−1 в пользу россиян. В первой игре Рублев победил Гвидо Пелью со счетом 6:1, 6:2, во второй Даниил Медведев оказался сильнее Диего Шварцмана со счетом 7:5, 6:3. Также в группе D выступает сборная Японии, с которой россияне сыграют в среду.