Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
Локомотив
10
Футбол. Зарубежный
21:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:00
Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:15
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:15
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
Хоккей. НХЛ
3.02
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сибирь
31
Хоккей. НХЛ
3.02
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
3.02
Монреаль Канадиенс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
3.02
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
3.02
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
3.02
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
3.02
Чикаго Блэкхокс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
3.02
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
3.02
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
3.02
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
Все события
Фоторепортажи
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
17:16 (мск), источник: ТАСС

Россияне проиграли аргентинцам во встрече парного разряда на Кубке ATP

ТАСС, 2 февраля. Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублев уступили аргентинцам Орасио Себальосу и Максимо Гонсалесу во встрече парного разряда в матче первого тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Турнир проходит в Мельбурне.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:7 (4:7). Рублев в одиночном рейтинге ATP занимает восьмое место, Карацев — 113-е, Гонсалес — 467-е, Себальос — 841-е.

Ранее сборная России гарантировала себе победу над командой Аргентины, итоговый счет встречи стал 2−1 в пользу россиян. В первой игре Рублев победил Гвидо Пелью со счетом 6:1, 6:2, во второй Даниил Медведев оказался сильнее Диего Шварцмана со счетом 7:5, 6:3. Также в группе D выступает сборная Японии, с которой россияне сыграют в среду.

Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам. В текущем розыгрыше принимают участие 12 команд, разделенные на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Турнир завершится 6 февраля.

 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
Все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года пройдут в Риге
«Марсель» уволил Андре Виллаш-Боаша из соображений безопасности
Миранчук в гостях у «Наполи»: Топ-5 ставок дня
Манчини сообщил о намерении покинуть пост тренера сборной Италии
«Реал» не купил ни одного игрока за последние 3 трансферных окна
Виды спорта, которые удивят ваших друзей
Леонид Слуцкий прокомментировал возвращение Промеса в «Спартак»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь