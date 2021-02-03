Сборная Италии первой вышла в полуфинал ATP Cup, Германия обыграла Канаду
Сборная Италии стала первым полуфиналистом командного турнира ATP Cup.
Сборная Италии стала первым полуфиналистом командного турнира ATP Cup.
В своём втором матче в Мельбурне итальянцы обыграли команду Франции со счётом 2−1. В первой встрече Фабио Фоньини победил Бенуа Пэра — 6:1, 7:6 (7:2), а затем Маттео Берреттини обыграл Гаэля Монфиса — 6:4, 6:2. В парном матче Симоне Болелли и Андреа Вавассори уступили Николя Маю и Эдуарду
Сборная Италии, в первом туре обыгравшая команду Австрии, обеспечила себе первое место в группе C.
В группе A сборная Германии обыграла Канаду.
В решающем матче этой группы встретятся команды Германии и Сербии. Канадцы, потерпевшие два поражения, потеряли шансы на выход в полуфинал.