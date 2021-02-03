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10:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Италии первой вышла в полуфинал ATP Cup, Германия обыграла Канаду

Сборная Италии стала первым полуфиналистом командного турнира ATP Cup.

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Источник: РИА "Новости"

В своём втором матче в Мельбурне итальянцы обыграли команду Франции со счётом 2−1. В первой встрече Фабио Фоньини победил Бенуа Пэра — 6:1, 7:6 (7:2), а затем Маттео Берреттини обыграл Гаэля Монфиса — 6:4, 6:2. В парном матче Симоне Болелли и Андреа Вавассори уступили Николя Маю и Эдуарду Роже-Васслену — 3:6, 4:6.

Сборная Италии, в первом туре обыгравшая команду Австрии, обеспечила себе первое место в группе C.

В группе A сборная Германии обыграла Канаду. Ян-Леннард Штруфф оказался сильнее Милоша Раонича — 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), а Александр Зверев одолел Дениса Шаповалова — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4). Парная встреча для исхода противостояния значения уже не имеет.

В решающем матче этой группы встретятся команды Германии и Сербии. Канадцы, потерпевшие два поражения, потеряли шансы на выход в полуфинал.

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