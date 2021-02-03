Звонарева проиграла Вондрушовой в 1/8 финала в Мельбурне, Барти и Кенин вышли в четвертьфинал

Матч длился 2 часа и 58 минут. Звонарева не выполнила ни одного эйса, совершила 4 двойных ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. Следующей соперницей Вондрушовой, 8-й ракетки турнира, будет победитель в паре Надя Подороска (Аргентина) — Петра Квитова (Чехия).
Также в четвертьфинал турнира вышли первая сеяная Эшли Барти из Австралии и американка Софья Кенин (2-я сеяная). Они обыграли чешку Мари Бузкову и американку Джессику Пегулу соответственно. Следующей соперницей Кенин может стать россиянка Анастасия Павлюченкова, если в 1/8 финала одолеет испанку Гарбинье Мугурусу.
WTA. Yarra Valley Classic (Мельбурн)
Третий круг
Вера Звонарева (Россия) — Маркета Вондрушова (Чехия, 8) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 4:6
Эшли Барти (Австралия, 1) — Мари Бузкова (Чехия, 16) — 6:0, 4:6, 6:3
Софья Кенин (США, 2) — Джессика Пегула (США) — 5:7, 7:5, 6:2.