Звонарева проиграла Вондрушовой в 1/8 финала в Мельбурне, Барти и Кенин вышли в четвертьфинал

Матч длился 2 часа и 58 минут. Звонарева не выполнила ни одного эйса, совершила 4 двойных ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. Следующей соперницей Вондрушовой, 8-й ракетки турнира, будет победитель в паре Надя Подороска (Аргентина) — Петра Квитова (Чехия).

Также в четвертьфинал турнира вышли первая сеяная Эшли Барти из Австралии и американка Софья Кенин (2-я сеяная). Они обыграли чешку Мари Бузкову и американку Джессику Пегулу соответственно. Следующей соперницей Кенин может стать россиянка Анастасия Павлюченкова, если в 1/8 финала одолеет испанку Гарбинье Мугурусу.