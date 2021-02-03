Светлана Кузнецова потерпела разгромное поражение на старте турнира в Мельбурне

На старте соревнований она разгромно проиграла представительнице США Дженнифер Брэйди, посеянной под седьмым номером, со счётом 3:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

Кузнецова трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Брэйди поспорит с украинкой Мартой Костюк.

Ранее в первом круге проиграла россиянка Анна Блинкова. Она взяла всего два гейма в противостоянии с Онс Жабер из Туниса — 1:6, 1:6. Турнир в Мельбурне завершится 7 февраля.