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10:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Светлана Кузнецова потерпела разгромное поражение на старте турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться во второй круг турнира в Мельбурне (Австралия).

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Источник: AP 2020

На старте соревнований она разгромно проиграла представительнице США Дженнифер Брэйди, посеянной под седьмым номером, со счётом 3:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

Кузнецова трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал Брэйди поспорит с украинкой Мартой Костюк.

Ранее в первом круге проиграла россиянка Анна Блинкова. Она взяла всего два гейма в противостоянии с Онс Жабер из Туниса — 1:6, 1:6. Турнир в Мельбурне завершится 7 февраля.

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