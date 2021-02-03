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10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Мельбурне (Австралия).

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Источник: РИА "Новости"

На старте соревнований она уверенно обыграла представительницу Великобритании Хитер Уотсон со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Вероника 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Кудерметова поспорит с американкой Энн Ли. Ранее на старте турнира поражения потерпели россиянки Анна Блинкова и Светлана Кузнецова.

В январе Кудерметова дошла до финала первого турнира WTA в сезоне в Абу-Даби и проиграла Арине Соболенко из Беларуси — 2:6, 2:6.

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