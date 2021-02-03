Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Мельбурне
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Мельбурне (Австралия).
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Мельбурне (Австралия).
На старте соревнований она уверенно обыграла представительницу Великобритании Хитер Уотсон со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.
Вероника 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11
За выход в четвертьфинал Кудерметова поспорит с американкой Энн Ли. Ранее на старте турнира поражения потерпели россиянки Анна Блинкова и Светлана Кузнецова.
В январе Кудерметова дошла до финала первого турнира WTA в сезоне в