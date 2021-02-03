Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Мельбурне

На старте соревнований она уверенно обыграла представительницу Великобритании Хитер Уотсон со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Вероника 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Кудерметова поспорит с американкой Энн Ли. Ранее на старте турнира поражения потерпели россиянки Анна Блинкова и Светлана Кузнецова.