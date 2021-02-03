Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Йокерит
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Ренн
Лорьян
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Брест
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:00
Фулхэм
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:30
Лидс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Дижон
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ним
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Нант
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
42
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
13
Футбол. Зарубежный
23:15
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Каролина Харрикейнз
Б
34
Хоккей. НХЛ
4.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
36
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Ванкувер Кэнакс
53
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
12Кокорин уезжает в Италию. Вспоминаем все команды, за которые он играл
12:27 (мск), источник: ТАСС

Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Мельбурне

ТАСС, 3 февраля. Россиянка Екатерина Павлюченкова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Мельбурне Yarra Valley Classic.

Наверх
Источник: AP 2020

27-летняя испанка выиграла со счетом 6:1, 6:2. Мугуруса имеет шестой номер посева, Павлюченкова — 11-й. В следующем круге испанская теннисистка встретится с американкой Софией Кенин (второй номер посева).

29-летняя Павлюченкова занимает 39-ю строчку рейтинга WTA, завоевав 12 титулов под эгидой организации. Она шесть раз выходила в четвертьфинал турниров серии Большого шлема.

Мугуруса располагается на 15-м месте мирового рейтинга, выиграв семь титулов WTA. Она выигрывала Открытый чемпионат Франции (2016) и Уимблдон (2017).

Ранее в среду россиянка Вера Звонарева проиграла Маркете Вондроушовой из Чехии со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 4:6.

Турнир в Мельбурне завершится 6 февраля, призовой фонд составляет $565,53 тыс. Открытый чемпионат Австралии пройдет 8—21 февраля.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
Загитова против Медведевой на главном командном турнире года
Русский вундеркинд разрывает Америку. Свечников опять забил
Дебют Кокорина за «Фиорентину» в матче с «Интером» под вопросом
Удар по голове разозлил русского игрока НХЛ. Он ответил голом
Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка АТР
5 топовых видов спорта, которые выделят вас из толпы
Светлана Кузнецова потерпела разгромное поражение в Мельбурне
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь