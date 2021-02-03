Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Мельбурне

27-летняя испанка выиграла со счетом 6:1, 6:2. Мугуруса имеет шестой номер посева, Павлюченкова — 11-й. В следующем круге испанская теннисистка встретится с американкой Софией Кенин (второй номер посева).

29-летняя Павлюченкова занимает 39-ю строчку рейтинга WTA, завоевав 12 титулов под эгидой организации. Она шесть раз выходила в четвертьфинал турниров серии Большого шлема.

Мугуруса располагается на 15-м месте мирового рейтинга, выиграв семь титулов WTA. Она выигрывала Открытый чемпионат Франции (2016) и Уимблдон (2017).

Ранее в среду россиянка Вера Звонарева проиграла Маркете Вондроушовой из Чехии со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 4:6.

Турнир в Мельбурне завершится 6 февраля, призовой фонд составляет $565,53 тыс. Открытый чемпионат Австралии пройдет 8—21 февраля .