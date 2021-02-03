Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка АТР

Ранее Андрей Рублев обыграл японца Ёсихито Нисиоку со счетом 6:1, 6:3. Счет в матче стал 2−0, сборная России досрочно стала победительницей встречи и вышла в полуфинал турнира. Во вторник россияне победили сборную Аргентины — 2−1. Соперник россиян по полуфиналу определится позднее.

Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам. В текущем розыгрыше принимают участие 12 команд, разделенные на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Турнир завершится 6 февраля.