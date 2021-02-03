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12:57 (мск), источник: Vesti.kz

Путинцева одержала победу в первом матче после двухнедельного карантина в Австралии

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире WTA 500 в Мельбурне (Австралия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В первом круге ее соперницей стала представительница Испании Хеорхина Гарсия Перес. Путинцева была сильнее в двух сетах — 7:6, 6:4.

За матч, который продолжался один час и 45 минут, казахстанка не выполнила ни одного эйса, не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух и не совершила ни одной двойной ошибки.

Следующей соперницей Путинцевой станет Виктория Азаренко из Беларуси. Они встретятся на корте в 1/8-й финала 5 февраля. Азаренко занимает 13-е место в мировом рейтинге, тогда как казахстанская теннисистка — 28-е.

Игра против Гарсии Перес стала первой для Путинцевой после двухнедельного карантина, который ей пришлось отбыть в Австралии.

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