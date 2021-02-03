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15:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Перед Australian Open выявили новый случай коронавируса, объявлен карантин

Премьер-министр австралийского штата Виктория Дэн Эндрюс сообщил, что один из работников отеля Grand Hyatt заразился коронавирусом.

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Источник: Спорт-Экспресс

В этом отеле проживают теннисисты в преддверии Открытого чемпионата Австралии.

«Это единичный случай, поводов для паники нет», — приводит слова Эндрюса журналист Стюарт Фрейзер в своем Twitter.

Как отмечается, игроки и персонал отеля должны уйти на карантин. 500−600 человек, так или иначе задействованных в Australian Open, могли контактировать с зараженным и поэтому уйдут на карантин как минимум до конца результатов тестирования.

По словам Эндрюса, расписание турниров может быть изменено из-за нового случая заражения. Напомним, что в Мельбурне сейчас проходят несколько турниров ATP и WTA, а также командный ATP Cup.

Матчи основной сетки Australian Open начнутся 8 февраля.

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