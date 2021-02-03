Перед Australian Open выявили новый случай коронавируса, объявлен карантин

В этом отеле проживают теннисисты в преддверии Открытого чемпионата Австралии.
«Это единичный случай, поводов для паники нет», — приводит слова Эндрюса журналист Стюарт Фрейзер в своем Twitter.
Как отмечается, игроки и персонал отеля должны уйти на карантин. 500−600 человек, так или иначе задействованных в Australian Open, могли контактировать с зараженным и поэтому уйдут на карантин как минимум до конца результатов тестирования.
По словам Эндрюса, расписание турниров может быть изменено
Матчи основной сетки Australian Open начнутся 8 февраля.