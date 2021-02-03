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3 февраля, источник: Vesti.kz

За спиной целая пропасть, или кто заменит Кукушкина в сборной через несколько лет

Намечается большая проблема.

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Годы идут, а одним из лидеров мужской сборной Казахстана по теннису продолжает быть Михаил Кукушкин. 33-летний игрок выступает за национальную команду больше 12 лет, а большую часть этого времени он был ее главной ударной силой. Но возраст берет свое, и уже сейчас нужно задумываться о новом поколении. Корреспондент Vesti.kz о том, кто выглядит более реальной заменой Кукушкину в ближайшем будущем. Сейчас Кукушкин находится на 90-й позиции в мировом рейтинге АТР, являясь одним из 20 теннисистов в возрасте 33 лет и старше, которые входят в топ-100. С конца февраля 2020 года Михаил находится примерно на одном и том же месте в рейтинге, хотя ранее долгое время входил в топ-60.

Еще один показатель спада Михаила — это его результаты и соотношения побед и поражений. Цифры говорят, что в 2017 году Кукушкин провел 27 матчей в основных сетках турниров АТР и Grand Slam, выиграв 13 и проиграв 14 из них. В 2018 году соотношение было 21−22, в 2019 — 22−26, а в 2020 — 6−10. Показатель победных матчей в прошлом году составил 37,5 процента. Таких низких результатов у Михаила не было с 2014 года (37,2 процента, 16−27).

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Если говорить о сборной, то номером один уже некоторое время является 23-летний Александр Бублик. В статусе лидера на корте он уже заменил Михаила, но при нынешних реалиях кажется, что у Кукушкина нет конкурента за вторую позицию в команде, поэтому в одиночке рассчитывать на кого-то еще, кроме них, не приходится.

В ноябре 2019 года сборная участвовала на первом в истории Davis Cup Finals в Мадриде (Испания). Уже тогда многих удивило, насколько быстро уставал Кукушкин во время своих матчей. В первой игре он победил более низкорейтингового оппонента из Нидерландов, но затем проиграл британцу Кайлу Эдмунду.

Зато брал все в свои руки Бублик, которому совсем немного не хватило, чтобы одолеть лидера Нидерландов — Робина Хаасе (уступил на решающем тай-брейке). После этого Александр вытащил для сборной парную игру в этом же противостоянии, а спустя пару дней одержал волевую победу над лидером британцев — Дэниэлом Эвансом. На парный матч не хватило уже не только Кукушкина, но и самого Бублика.

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Похожая ситуация произошла в марте 2020 года, когда сборная Казахстана принимала команду Нидерландов в домашнем квалификационном противостоянии Кубка Дэвиса. Бублик выиграл оба матча, а Кукушкин потерпел поражение в единственной встрече одиночного разряда. После этого стало ясно, что отныне многое в мужской сборной будет зависеть именно от выступлений Александра.

Самое печальное, что даже если Кукушкин играет не как раньше, игроков его уровня в Казахстане все еще нет. Дмитрий Попко занимает 168-е место в рейтинге, но в свои 24 года все еще не дорос до уровня турниров АТР 250 и выше, а также ни разу не играл в основных сетках «Больших шлемов». Это вызывает сомнения относительно перспектив Дмитрия быть игроком уровня сборной, которая ставит цели закрепиться в Мировой группе.

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Все большие достижения Александра Недовесова в одиночном разряде остались далеко позади, мало верится и в 27-летнего Дениса Евсеева. Оба теннисиста находятся в четвертой сотне рейтинга АТР.

На 450-й строчке находится 20-летний Тимофей Скатов. Некогда талантливый россиянин уже третий год выступает под флагом Казахстана. Время и возможности у Скатова есть, нужно лишь реализовать свой талант.

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Особое внимание местная теннисная федерация уделяет и доморощенным Григорию Ломакину и Достанбеку Ташбулатову. Первому через месяц исполнится 23 года, второму — пока 20. Но оба ни разу не поднимались в топ-800 одиночного рейтинга, а сейчас находятся в девятой и десятой сотнях мировой табели. Крест на них ставить еще очень рано, но и веры в то, что спустя несколько лет они войдут в топ-50 или даже топ-100, становится все меньше.

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Поэтому вывод сейчас таков: сборная Казахстана не готова к замене Кукушкина. Михаилу уже 33, но мировой теннис знает многих игроков, которые продолжают демонстрировать хороший уровень даже в более зрелом возрасте. Поэтому прямо сейчас экстренная замена Кукушкину не требуется. Однако рано или поздно такой момент наступит. В федерации нужно серьезно задуматься о дальнейшем будущем команды и казахстанского тенниса в целом.

Напомним, что на этой неделе Кукушкин провел свой первый турнир в году, дойдя до второго круга на соревнованиях категории АТР 250 в Мельбурне (Австралия). Выиграв в первом круге у аргентинца Хуана Игнасио Лондеро, Михаил уступил швейцарцу Стэну Вавринке во втором раунде.

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На следующей неделе начнется Australian Open-2021. Кукушкин и Бублик станут единственными казахстанцами в мужском одиночном разряде.

Димаш Тулегенов

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