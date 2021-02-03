CAS отклонил апелляцию теннисистки Ястремской на решение об отстранении

Ястремская была временно отстранена 7 января. В пробе мочи 20-летней теннисистки была обнаружена запрещенная субстанция. Позднее спортсменка подала ходатайство в независимый трибунал Международной федерации тенниса (ITF), который оставил в силе ее временное отстранение.

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Спортсменка подала апелляцию в CAS. Стороны договорились об ускоренном рассмотрении дела, так как Ястремская хотела добиться отмены временного отстранения, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который стартует 8 февраля. В итоге CAS принял решение оставить в силе временное отстранение теннисистки.