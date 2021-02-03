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18:21 (мск), источник: ТАСС

CAS отклонил апелляцию теннисистки Ястремской на решение об отстранении

ТАСС, 3 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию украинской теннисистки Даяны Ястремской на решение об отстранении за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Ястремская была временно отстранена 7 января. В пробе мочи 20-летней теннисистки была обнаружена запрещенная субстанция. Позднее спортсменка подала ходатайство в независимый трибунал Международной федерации тенниса (ITF), который оставил в силе ее временное отстранение.

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Спортсменка подала апелляцию в CAS. Стороны договорились об ускоренном рассмотрении дела, так как Ястремская хотела добиться отмены временного отстранения, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который стартует 8 февраля. В итоге CAS принял решение оставить в силе временное отстранение теннисистки.

Ястремская занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка трижды побеждала на турнирах под эгидой организации, ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2019), на Открытых чемпионатах Австралии и США она доходила до третьего круга.

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