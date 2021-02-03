Запланированные на четверг игры ATP Cup перенесены из-за коронавируса у работника отеля
ТАСС, 3 февраля. Матчи всех теннисных турниров, которые проходят в австралийском «Мельбурн-парке», не состоятся в четверг
ТАСС, 3 февраля. Матчи всех теннисных турниров, которые проходят в австралийском «Мельбурн-парке», не состоятся в четверг
«Медицинские службы сообщили нам, что у одного из работников отеля выявлен коронавирус, — говорится в сообщении
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Одним из турниров является ATP Cup, в котором принимает участие мужская сборная России. Ранее в среду российские теннисисты победили японцев и вышли в полуфинал соревнований. В четверг у российской команды день отдыха, проведение полуфиналов на данный момент запланировано на пятницу.