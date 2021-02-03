Запланированные на четверг игры ATP Cup перенесены из-за коронавируса у работника отеля

«Медицинские службы сообщили нам, что у одного из работников отеля выявлен коронавирус, — говорится в сообщении пресс-службы. — Остановившиеся в этом отеле должны вновь пройти тестирование и оставаться на изоляции до тех пор, пока не станет известен результат теста. Тестирование будет организовано в кратчайшие сроки. Запланированные на четверг матчи всех турниров в “Мельбурн-парке” перенесены, позднее в среду будет принято решение о проведении игр в пятницу».

В связи с пандемией коронавируса календарь Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) был скорректирован. В частности, первый в сезоне турнир серии Большого шлема — Australian Open — был перенесен и пройдет с 8 по 21 февраля. Прибывшие в Австралию игроки прошли двухнедельный карантин, после чего для них было организовано несколько турниров в «Мельбурн-парке» перед Australian Open, который также пройдет в этом комплексе.