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13:08 (мск), источник: ТАСС

Возобновившая карьеру Веснина выступит на турнирах WTA в Дохе и Санкт-Петербурге

ТАСС, 4 февраля. Россиянка Елена Веснина после возобновления карьеры выступит на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе и Санкт-Петербурге в парном разряде. Об этом она сообщила в Instagram.

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Последний официальный матч Веснина провела на Открытом чемпионате Франции в мае 2018 года. Затем она взяла паузу в карьере в связи с рождением ребенка.

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«Хотела бы поблагодарить директоров обоих турниров Александра Медведева и Сааада Салеха Аль-Муханнади за предоставленные wild card (специальное приглашение — прим. ТАСС) в основную сетку в паре нам с Верой Звонаревой», — написала Веснина.

Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2013, Открытый чемпионат США — 2014, Уимблдонский турнир — 2017) и одного турнира в миксте (Открытый чемпионат Австралии — 2016), десятикратной финалисткой турниров Большого шлема (семь раз — в женском парном разряде и трижды — в миксте), победительницей Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде; победительницей 22 турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Веснина — бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной России.

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