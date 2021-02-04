Возобновившая карьеру Веснина выступит на турнирах WTA в Дохе и Санкт-Петербурге

Последний официальный матч Веснина провела на Открытом чемпионате Франции в мае 2018 года. Затем она взяла паузу в карьере в связи с рождением ребенка.

«Хотела бы поблагодарить директоров обоих турниров Александра Медведева и Сааада Салеха Аль-Муханнади за предоставленные wild card (специальное приглашение — прим. ТАСС) в основную сетку в паре нам с Верой Звонаревой», — написала Веснина.

Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2013, Открытый чемпионат США — 2014, Уимблдонский турнир — 2017) и одного турнира в миксте (Открытый чемпионат Австралии — 2016), десятикратной финалисткой турниров Большого шлема (семь раз — в женском парном разряде и трижды — в миксте), победительницей Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде; победительницей 22 турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Веснина — бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной России.