Российский теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Мельбурне
Россиянин Карен Хачанов обыграл Кевина Андерсона из ЮАР в матче третьего круга турнира Great Ocean Road Open. Призовой фонд турнира Ассоциации
Россиянин Карен Хачанов обыграл Кевина Андерсона из ЮАР в матче третьего круга турнира Great Ocean Road Open. Призовой фонд турнира Ассоциации
24-летний Хачанов обыграл 34-летнего Андерсона со счетом 6:3, 7:6 (7:5). В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем встречи Райлли Опелка (США) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды).
Турнир проходит в Мельбурне. 8 февраля здесь же начнется первый в сезоне турнир серии Большого шлема — Australian Open. Некоторые из прилетевших на турнир спортсменов