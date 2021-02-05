Российский теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Мельбурне

24-летний Хачанов обыграл 34-летнего Андерсона со счетом 6:3, 7:6 (7:5). В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем встречи Райлли Опелка (США) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды).

Турнир проходит в Мельбурне. 8 февраля здесь же начнется первый в сезоне турнир серии Большого шлема — Australian Open. Некоторые из прилетевших на турнир спортсменов из-за возможных контактов с заразившимися коронавирусом COVID-19 оказались на двухнедельном карантине.