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11:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Российский теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Мельбурне

Россиянин Карен Хачанов обыграл Кевина Андерсона из ЮАР в матче третьего круга турнира Great Ocean Road Open. Призовой фонд турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) составляет $382 тыс.

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Источник: AP 2020

24-летний Хачанов обыграл 34-летнего Андерсона со счетом 6:3, 7:6 (7:5). В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем встречи Райлли Опелка (США) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды).

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Турнир проходит в Мельбурне. 8 февраля здесь же начнется первый в сезоне турнир серии Большого шлема — Australian Open. Некоторые из прилетевших на турнир спортсменов из-за возможных контактов с заразившимися коронавирусом COVID-19 оказались на двухнедельном карантине.

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