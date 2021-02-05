Виктория Азаренко пробилась в ¼ финала турнира в Мельбурне

Минувшей ночью экс-первая ракетка планеты одолела в трехсетовом поединке 1/8 финала казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву (28) — 6:4, 1:6, 11:9. В четвертьфинале Виктория Азаренко встретится с победительницей матча между американкой Бетани Маттек-Сандс (339) и эстонкой Анетт Контавейт (23).

На мужском турнире Murray River Open белорус Егор Герасимов (78) сыграет в 1/8 финала с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (21). В первом раунде Егор Герасимов победил южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса (90) — 6:3, 7:5, а затем выиграл у венгра Мартона Фучовича (55) — 6:3, 1:6, 6:3.