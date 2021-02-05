Михаил Кукушкин сыграет с третьей ракеткой мира на старте Australian Open
Казахстанские теннисисты узнали первых соперников.
Казахстанские теннисисты узнали первых соперников.
Казахстанские теннисисты узнали соперников по первым матчам Australian Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Самый высокий по рейтингу оппонент в стартовом матче достался Михаилу Кукшкину — он в первой же игре встретится с третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом.
Сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик стартует встречей со словенцем Аляжем Бедене.
У женщин непростой жребий выпал Юлии Путинцевой. Ее соперницей станет американка Слоан Стивенс. Зарина Дияс будет играть со словенкой Тамарой Зиданшек. Ярослава Шведова померится силами с итальянкой Камилой Джорджи. А первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграет с россиянкой Верой Звонаревой.
Турнир стартует в понедельник, 8 февраля, а завершится 21-го. Казахстанцы стартуют с первого круга.