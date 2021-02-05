Михаил Кукушкин сыграет с третьей ракеткой мира на старте Australian Open

Казахстанские теннисисты узнали соперников по первым матчам Australian Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Самый высокий по рейтингу оппонент в стартовом матче достался Михаилу Кукшкину — он в первой же игре встретится с третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом.

Сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик стартует встречей со словенцем Аляжем Бедене.

У женщин непростой жребий выпал Юлии Путинцевой. Ее соперницей станет американка Слоан Стивенс. Зарина Дияс будет играть со словенкой Тамарой Зиданшек. Ярослава Шведова померится силами с итальянкой Камилой Джорджи. А первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграет с россиянкой Верой Звонаревой.