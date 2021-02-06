Турнир большого штамма
Открытый чемпионат Австралии в условиях пандемии и карантина обещает массу сюрпризов.
Открытый чемпионат Австралии в условиях пандемии и карантина обещает массу сюрпризов.
Стартующий в понедельник Australian Open, который в этом году проходит с трехнедельным запозданием, становится самым непредсказуемым чемпионатом Большого шлема за последние годы. Двухнедельный карантин, пройденный практически всеми участниками турнира, а также нервозная обстановка вокруг него могут стать причиной большого количества неожиданностей. Тем временем по итогам жеребьевки три сильнейших российских теннисиста — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов — попали в одну половину сетки. Медведев и Рублев, как и в прошлом году на US Open, могут встретиться в четвертьфинале.
Каждый теннисный турнир, проводящийся в условиях пандемии, имеет свою специфику. В прошлом году Открытый чемпионат США проводился без зрителей, а Roland Garros с весны был перенесен на середину осени. Вот и Australian Open сейчас тоже пришлось сдвинуть по срокам — правда, всего на три недели. Поэтому главной его особенностью будет двухнедельный карантин, который игрокам пришлось проходить в январе. Точнее, его последствия.
О том, что в Мельбурне в этом году вероятность любого сюрприза гораздо выше, чем обычно, говорят последние результаты шести турниров Ассоциации
Хорошо еще, что после паузы, вызванной в четверг повторными тестами на коронавирус части спортсменов и обслуживающего персонала (все 507 тестов оказались отрицательными), все шесть соревнований возобновились и не дошло дело до отмены Australian Open. Таким образом, хотя бы часть участников турнира имеют возможность
Среди этих счастливчиков и два россиянина из первой десятки мирового рейтинга — Даниил Медведев (четвертый) и Андрей Рублев (восьмой). Они пока выделяются на общем фоне и за счет очень уверенных побед в одиночных встречах в матчах вывели сборную России в полуфинал командного турнира ATP Cup, где в субботу встретятся с немцами, одолевшими сербов во главе с Новаком Джоковичем. Причем жеребьевка Australian Open свела Медведева и Рублева в одну и ту же четверть сетки, то есть они могут встретиться в четвертьфинале. Точно так же было, напомним, пять месяцев назад на Открытом чемпионате США, где Медведев выиграл в трех партиях. Неподалеку, в той же нижней половине сетки, находится и Карен Хачанов (20-й), который на этой неделе одержал три победы, причем две из них — вчера, и сегодня в полуфинале турнира Great Ocean Road Open сыграет с молодым итальянцем Янником Синнером. Правда, ему уже в третьем круге Australian Open «светит» другой, еще более опасный итальянец Маттео Берреттини.
Впрочем, пучок главных интриг Australian Open
Евгений Федяков