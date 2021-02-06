Турнир большого штамма

Стартующий в понедельник Australian Open, который в этом году проходит с трехнедельным запозданием, становится самым непредсказуемым чемпионатом Большого шлема за последние годы. Двухнедельный карантин, пройденный практически всеми участниками турнира, а также нервозная обстановка вокруг него могут стать причиной большого количества неожиданностей. Тем временем по итогам жеребьевки три сильнейших российских теннисиста — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов — попали в одну половину сетки. Медведев и Рублев, как и в прошлом году на US Open, могут встретиться в четвертьфинале.

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Каждый теннисный турнир, проводящийся в условиях пандемии, имеет свою специфику. В прошлом году Открытый чемпионат США проводился без зрителей, а Roland Garros с весны был перенесен на середину осени. Вот и Australian Open сейчас тоже пришлось сдвинуть по срокам — правда, всего на три недели. Поэтому главной его особенностью будет двухнедельный карантин, который игрокам пришлось проходить в январе. Точнее, его последствия.

О том, что в Мельбурне в этом году вероятность любого сюрприза гораздо выше, чем обычно, говорят последние результаты шести турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), которые одновременно проходят на этой неделе на кортах Melbourne Park. Взять хотя бы поражение со счетом 2:6, 1:6, которое вчера в четвертьфинале Gippsland Trophy — состязания WTA престижной категории 500 — вторая ракетка мира Симона Халеп ровно за час потерпела от россиянки Екатерины Александровой. Причиной такого результата стало недомогание румынки, которая в первом сете вызывала на корт врача. Но ничего удивительного в этом нет. Вероятность травм среди игроков сейчас очень велика, да и спортивная форма большинства из них оставляет желать лучшего.

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Хорошо еще, что после паузы, вызванной в четверг повторными тестами на коронавирус части спортсменов и обслуживающего персонала (все 507 тестов оказались отрицательными), все шесть соревнований возобновились и не дошло дело до отмены Australian Open. Таким образом, хотя бы часть участников турнира имеют возможность по-настоящему почувствовать игровой тонус.

Среди этих счастливчиков и два россиянина из первой десятки мирового рейтинга — Даниил Медведев (четвертый) и Андрей Рублев (восьмой). Они пока выделяются на общем фоне и за счет очень уверенных побед в одиночных встречах в матчах вывели сборную России в полуфинал командного турнира ATP Cup, где в субботу встретятся с немцами, одолевшими сербов во главе с Новаком Джоковичем. Причем жеребьевка Australian Open свела Медведева и Рублева в одну и ту же четверть сетки, то есть они могут встретиться в четвертьфинале. Точно так же было, напомним, пять месяцев назад на Открытом чемпионате США, где Медведев выиграл в трех партиях. Неподалеку, в той же нижней половине сетки, находится и Карен Хачанов (20-й), который на этой неделе одержал три победы, причем две из них — вчера, и сегодня в полуфинале турнира Great Ocean Road Open сыграет с молодым итальянцем Янником Синнером. Правда, ему уже в третьем круге Australian Open «светит» другой, еще более опасный итальянец Маттео Берреттини.

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Впрочем, пучок главных интриг Australian Open все-таки связан с именами трех самых знаменитых его участников. Cумеет ли Рафаэль Надаль завоевать 21-й титул на турнирах Большого шлема и обойти по их количеству Роджера Федерера? Или в Австралии уже в девятый раз станет сильнейшим Новак Джокович, имеющий на своем счету 17 побед на мейджорах? Использует ли наконец 39-летняя Серена Уильямс один из последних своих шансов выиграть 24-й турнир Большого шлема и догнать по этому показателю рекордсменку всех времен австралийку Маргарет Корт? Учитывая нынешнее состояние Надаля, который, по его словам, пропустил групповой этап ATP Cup из-за неоптимального физического состояния, и преклонный по теннисным меркам возраст Уильямс, есть ощущение, что ответы на эти вопросы могут быть получены задолго до решающих матчей. Тем более что американка, которая вчера не без труда вышла в полуфинал турнира Yarra Valley Classic, победив соотечественницу Даниэль Коллинз, затем снялась с него, сославшись на травму правого плеча.