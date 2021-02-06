Сборная России по теннису вышла в финал Кубка АТР
Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Ассоциации
Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Ассоциации
Встреча завершилась победой 24-летнего россиянина со счетом 3:6, 6:3, 7:5, Медведев принес российской команде второе победное очко.
В первом матче россиянин Андрей Рублев одержал победу над немцем
Соперником сборной России в финале ATP Cup выступит команда Италии.
22 ноября 2020-го Медведев обыграл австрийца Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6, 6:4. После победы спортсмен заявил, что впереди у него много работы, но в данный момент он планирует отдохнуть. Сумма призовых Медведева составила 1,56 миллиона долларов.
Медведев стал первым россиянином, выигравшим турнир, за 11 лет. Он занимает четвертую строчку в рейтинге ATP. Спортсмен является одним из трех представителей России, которому удалось пробиться в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. До него это делали Марат Сафин и Евгений Кафельников.