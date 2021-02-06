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11:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная России по теннису вышла в финал Кубка АТР

Сборная России по теннису вышла в финал Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР): россиянин Даниил Медведев победил немца Александра Зверева во второй встрече полуфинала в австралийском Мельбурне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters
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Встреча завершилась победой 24-летнего россиянина со счетом 3:6, 6:3, 7:5, Медведев принес российской команде второе победное очко.

В первом матче россиянин Андрей Рублев одержал победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом со счетом 3:6, 6:1, 6:2.

Соперником сборной России в финале ATP Cup выступит команда Италии.

22 ноября 2020-го Медведев обыграл австрийца Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6, 6:4. После победы спортсмен заявил, что впереди у него много работы, но в данный момент он планирует отдохнуть. Сумма призовых Медведева составила 1,56 миллиона долларов.

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Медведев стал первым россиянином, выигравшим турнир, за 11 лет. Он занимает четвертую строчку в рейтинге ATP. Спортсмен является одним из трех представителей России, которому удалось пробиться в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. До него это делали Марат Сафин и Евгений Кафельников.

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