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10:13 (мск), источник: ТАСС

Сборная России повела в счете в финальном матче АТР Cup с командой Италии

ТАСС, 7 февраля. Россиянин Андрей Рублев обыграл итальянца Фабио Фоньини в первой встрече финального матча Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Соревнования проходят в Мельбурне.

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Источник: РИА "Новости"

23-летний россиянин одержал победу со счетом 6:1, 6:2. Рублев занимает восьмую строчку рейтинга АТР, Фоньини — 17-ю.

Сборная России повела в матче со счетом 1−0, позднее Даниил Медведев сыграет с Маттео Берреттини.

Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам.

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